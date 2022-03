A carregar o vídeo ...

O Benfica venceu pela margem mínima na visita ao Gdessa Barreiro, por 68-67, em jogo da 21.ª jornada da Liga feminina de basquetebol, na qual curiosamente a vitória sorriu a todas as formações que jogaram como visitantes. Veja o resumo da partida na qual as águias aproveitaram para cimentar a liderança da prova, agora com 40 pontos. [Vídeo: FPB TV]