O resumo do Gil Vicente-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances

O Gil Vicente derrotou o Casa Pia por 2-0, no encerramento da sétima jornada da Liga Betclic, com a equipa de Barcelos a chegar aos golos numa altura em que jogava com mais um elemento. Em Barcelos, o Gil Vicente chegou à vantagem aos 61 minutos, com um golo de Zé Carlos, e ampliou o resultado pelo angolano Depú, aos 78, numa altura em que o Casa Pia já estava reduzido a 10 por expulsão de Pablo Roberto, aos 55. Com este resultado, o Gil Vicente regressa aos triunfos e é nono, com nove pontos, os mesmos do Casa Pia, que não perdia há quatro jogos, e é 10.º.