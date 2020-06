O Famalicão soma e segue nesta retoma da Liga NOS. Depois de vencer o FC Porto, a equipa de João Pedro Sousa foi a Barcelos bater o Gil Vicente por 3-1 no arranque da 26.ª jornada e igualou o Sporting no 4º lugar com 43 pontos - os famalicenses têm vantagem no confronto direto com os leões e mais um jogo realizado.