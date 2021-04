O Famalicão regressou esta tarde aos triunfos na Liga NOS, ao triunfar em Barcelos por 3-0 diante do Gil Vicente. Com golos de Iván Jaime (dois) e Campana, os famalicenses sobem na tabela até ao 13.º posto, agora com 30 pontos, 5 acima da zona de descida. Já os gilistas estão uma posição acima, com mais 1 ponto.