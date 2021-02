O Paços de Ferreira foi a Barcelos vencer o Gil Vicente, por 2-1, no encontro que encerrou a 16.ª jornada da Liga NOS. Com esta vitória - a 5.ª consecutiva no campeonato -, a equipa de Pepa fica a dois pontos do Benfica. Veja ou reveja neste vídeo os golos, os casos polémicos e outros lances que marcaram a partida. [Vídeo: VSports].