O Gil Vicente entrou com o pé direito na Liga Betclic ao vencer o Portimonense por uma mão cheia de golos. Fujimoto (9’) inaugurou o marcador através da conversão de um penálti e ampliou a vantagem no tempo de compensação da primeira parte (45+5’). No segundo tempo, Pedro Tiba (58’), Tidjany Touré (72’) e Gabriel Pereira (90+5’) completaram a goleada.