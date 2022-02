O resumo do Gil Vicente-Santa Clara: os golos, os casos e outros lances

Gil Vicente e Santa Clara empataram esta tarde em Barcelos a duas bolas, num jogo emotivo, em que os açorianos viram Lincoln e Cryzan serem expulsos, mas mesmo assim ameaçaram sair do Minho com os três pontos. Com o marcador a mostrar uma igualdade (1-1) ao intervalo, Talocha colocou a bola dentro da própria baliza, deixando os açorianos - nesta fase reduzidos a dez - a vencer por 2-1. Depois, o Santa Clara ainda viu Cryzan ser expulso aos 81', aguentou-se como pôde, mas o Gil Vicente não desperdiçou a superioridade numérica e empatou de novo a partida, a 5 minutos dos 90.