O resumo do jogo que consagrou o U. Leiria como campeão da Liga 3

A União de Leiria é a nova campeã da Liga 3. A formação de Vasco Botelho da Costa venceu o Belenenses, por 1-0, no Estádio Nacional, consagrando-se como campeã do terceiro escalão, face ao golo solitário apontado por Valdir Júnior na primeira parte. Apesar dos azuis acercarem-se mais vezes da baliza desde então, os leirienses não deram espaço aos homens de Bruno Dias. Tanto a formação do Liz como a do Restelo irão jogar na próxima temporada na Liga Sabseg.