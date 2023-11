A carregar o vídeo ...

Tottenham e Chelsea fecharam esta segunda-feira com chave de ouro a ronda 11 da Premier League, com os blues a sorrirem no final dos 90 minutos com um triunfo claro (no que aos números diz respeito) por 4-1. No total, foram cinco golos - outros quatro anulados -, duas expulsões nos spurs e muita polémica. O resumo alargado da partida é da cortesia da DAZN/ELEVEN.