O Tondela empatou () na deslocação ao terreno do Mafra, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, um resultado que foi suficiente para os beirões assegurarem a primeira presença do clube numa final da prova rainha. Os golos, os melhores momentos e outros lances para ver (ou rever) neste resumo alargado do encontro. [: VSports]