O resumo do Man. City-Leipzig, 3-2: jogo entre apurados resolveu-se com 2.ª parte de luxo dos citizens

Absolutamente frenético! Assim foi o duelo entre Manchester City e RB Leipzig, duas equipas que à entrada para esta quinta jornada já tinham garantido o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os alemães levaram a melhor no primeiro tempo, com dois golos de Openda, mas os citizens responderam no segundo tempo (com direito a reviravolta, sequência de vitórias consecutivas e ainda um Phil Foden em grande destaque). Os melhores momentos do encontro para ver (ou rever) neste resumo alargado da DAZN/ELEVEN.