O resumo do Marítimo-Estoril: os casos e outros lances

Continua a crise de resultados do Estoril. Este sábado, nos Barreiros, os canarinhos somaram o sétimo encontro consecutivo sem ganhar no campeonato, ao empatarem sem golos diante do Marítimo. A equipa da Linha acabou até o jogo com menos um elemento, em face da expulsão de Carles Soria, aos 68'. O último triunfo do Estoril, recorde-se, foi a 12 de dezembro, diante do Belenenses SAD. Já o Marítimo acumulou o seu terceiro encontro sem ganhar.