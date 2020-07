Tarde de pesadelo para o Famalicão. Os minhotos empataram (3-3) na deslocação ao terreno do Marítimo e viram o Rio Ave vencer o seu jogo diante do Boavista e confirmar, assim, a presença na Liga Europa na próxima temporada. Veja aqui todos os golos do encontro e as reviravoltas incríveis no marcador no 'adeus' dos minhotos à Europa. [Vídeo: VSports]