O Famalicão foi este domingo ao reduto do Marítimo golear,, naquela que foi a primeira vitória do técnico Ivo Vieira ao serviço do conjunto minhoto. Veja ou reveja neste vídeo os golos, os casos polémicos e outros lances que marcaram a partida da 24.ª jornada da Liga NOS. [Vídeo: VSports]