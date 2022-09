De pouco valeu a mudança de treinador no Marítimo. No primeiro encontro com João Henriques no comando, os insulares até começaram a vencer, mas acabariam por permitir a reviravolta ao Gil Vicente, que desta forma conseguiu voltar aos triunfos (a última vitória tinha sido na 1.ª jornada). Uma vitória suada construída na veia goleadora de Fran Navarro, autor dos dois golos.