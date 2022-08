O Portimonense prolongou o seu estado de graça na Liga Bwin, ao vencer por 1-0 em casa do Marítimo, uma equipa que, em sentido inverso, segue a sua trajetória inicial para esquecer. Os insulares ainda nem pontuaram e, com 0 pontos em quatro jogos, estão com vida muito complicada. Welinton Júnior, que já tinha marcado diante do V. Guimarães, foi a figura, ao apontar o golo solitário do encontro.