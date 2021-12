Fim de 2021 com sabor bem distinto para Marítimo e Vizela. Os insulares, que vinham de uma goleada aos pés do Benfica, na Luz, há pouco mais de uma semana, fecharam o ano a ganhar, graças a um triunfo por 2-0 com golos de Joel Tagueu e Guitane. Para o Vizela é um regresso aos resultados negativos, depois de até terem feito surpresa há poucos dias ao afastar o Sp. Braga na Taça de Portugal.