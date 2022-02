O Moreirense goleou o Belenenses SAD por 4-1 e saiu da zona de despromoção da Liga Bwin, ocupando agora o 15.º lugar do campeonato, com 15 pontos. Os azuis jogaram toda a 2.ª parte reduzidos a 10 jogadores, após a expulsão de Ndour aos 40' e continuam assim no 18.º e último lugar da competição, agora a sete pontos da 'fuga' à despromoção.