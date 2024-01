O Casa Pia regressou esta segunda-feira aos triunfos na Liga Portugal Betclic com uma goleada () diante do Moreirense, em jogo a contar para a ronda 16 do campeonato. Este resultado colocou um ponto final na série de 10 jogos sem perder dos cónegos na Liga. Os golos, casos e outros lances para ver (ou rever) neste resumo alargado.