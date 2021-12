O Moreirense está de volta às vitórias para o campeonato três meses depois, após bater o Estoril pela margem mínima, naquela que é a primeira vitória de Lito Vidigal no comando técnico dos cónegos, que se despedem de 2021 da melhor forma. Em sentido oposto, o Estoril somou o terceiro encontro sem vencer, a contar com a derrota com o Tondela para a Taça de Portugal. Veja o resumo do encontro. [Vídeo: VSports]