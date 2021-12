O Portimonense foi a Moreira de Cónegos bater o Moreirense por 1-0 e segura o 6.º lugar da Liga Bwin. Veja os principais lances da partida e ainda o golo anulado à equipa de Lito Vidigal, que hoje se estreou no comando do Moreirense, no final do primeiro tempo. [Vídeo: VSports]