Um golo solitário de André Luís, aos 76 minutos, ditou este domingo a vitória do Moreirense na receção ao V. Guimarães, por 1-0. Os cónegos chegam aos 17 pontos (6.º lugar à condição) e colocam-se na luta pelos lugares europeus, enquanto os vimaranenses, agora com 19, desperdiçam a oportunidade de atingir os 22 pontos, os mesmo do FC Porto, que ocupa o 3.º posto da Liga Betclic.