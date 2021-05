O Benfica venceu esta terça-feira fora o lanterna-vermelha Nacional, por, com Gonçalo Ramos a bisar no jogo da 32.ª jornada da Liga NOS. O clube da Luz foi para o intervalo a perder com um golo madrugador de Pedrão, logo aos oito minutos, mas deu a volta na parte final do jogo, com um golo do central insultar na própria baliza aos 78 minutos e um 'bis' de Gonçalo Ramos no espaço de cinco minutos (81 e 86).