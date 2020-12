Vindo de duas derrotas seguidas para Liga NOS, o Santa Clara regressou aos triunfos, ao vencer por 3-1 em casa do Nacional. Num jogo entre equipas que estavam empatadas com 10 pontos, os açorianos acabaram por levar a melhor na Choupana, numa partida na qual tiveram ao seu dispor dois penáltis. Com esta vitória, o Santa Clara salta provisoriamente para 7.º, com 13 pontos.