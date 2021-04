O resumo do P. Ferreira-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O Benfica venceu de forma clara o P. Ferreira, por 5-0. Depois de ter ficado a jogar com mais um elemento em campo, após a expulsão de Eustáquio, as águias conseguiram uma vitória sem mácula. O conjunto pacense procurou bater-se de igual para igual, mas as águias foram letais e com um Seferovic em grande nível, não havia forma de travar as águias. O suíço marcou dois golos e fez duas assistências. O homem do jogo, sem qualquer dúvida.