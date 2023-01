O resumo do P. Ferreira-Chaves: os golos, os casos e outros lances

Paços de Ferreira e Chaves empataram (1-1) este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin, num encontro que marcou o regresso de César Peixoto ao banco dos pacenses. Os golos do encontro só surgiram na segunda parte, com Juninho a adiantar os flavienses aos 67 minutos e a turma da Capital do Móvel a chegar ao empate 8 minutos depois (75') por Zé Uilton. Já nos descontos, o Chaves teve uma oportunidade clara para fechar o resultado mas Marafona brilhou com uma grande defesa entre os postes, garantindo, assim, o ponto ao Paços, que segue no último lugar da tabela. Os castores somam três pontos em 15 jogos, enquanto que o Chaves é 9.º colocado, com 20.