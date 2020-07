Com uma vitória por 2-1 diante do Portimonense, o Paços de Ferreira carimbou a sua permanência no principal escalão do futebol português e também 'ofereceu' esse mesmo motivo de celebração ao Belenenses SAD. Quanto aos algarvios, seguem com a corda na garganta, com os mesmos 30 pontos que Tondela e V. Setúbal.