O resumo do P. Ferreira-V. Guimarães: os golos, os casos e outros lances

O V. Guimarães voltou aos triunfos depois de duas derrotas seguidas, ao vencer por 2-1 na visita ao Paços de Ferreira. Os minhotos até estiveram em posição delicada, mercê do golo de Denílson aos 34', mas conseguiram dar a volta ao texto na fase final da segunda metade. Primeiro Estupiñán empatou aos 70', antes de aos 90' ter tido papel fundamental no tento da reviravolta, marcado por Bruno Duarte. Com este triunfo, o Vitória fica a 1 ponto do Portimonense, no 7.º posto. Já o Paços mantém os 11 pontos, no 12.º lugar, mas pode cair algumas posições no domingo.