O Arouca garantiu o 5.º lugar da Liga Bwin, após derrotar o Portimonense por 2-0. Antony (49') e Alan Ruiz (51') marcaram os golos dos arouquenses, que terminam o campeonato com 54 pontos, mais um do que o V. Guimarães, que perdeu com o FC Porto por 3-0. Já o Portimonense termina no 15.º posto, com 34 pontos.