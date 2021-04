O resumo do Portimonense-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O Benfica venceu o Portimonense por 5-1, no Algarve, na 28ª jornada da Liga. A vantagem foi larga, mas as águias tiveram de sofrer durante a primeira parte, já que o Portimonense até marcou primeiro. Beto abriu as contas aos 43’ e Pizzi levou o jogo para o intervalo com um empate, ao ter marcado aos 45’+2. Na segunda parte, a história foi diferente com o Benfica a dominar largamente o encontro. Darwin, que entrou ao intervalo, marcou aos 50’. A partir daí, Seferovic apareceu em cena e bisou com dois golos de pé direito. O suíço marcou aos 64’ e 73’. Aos 90’+4’, Everton fechou as contas.