O resumo do Portimonense-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances

O Casa Pia bateu esta noite o Portimonense por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin, com um golo de Carnejy Antoine aos 90'+4. O avançado haitiano entrou na partida aos 87 minutos e pouco tempo depois estreava-se a marcar na competição esta temporada, com um golo que coloca a formação orientada por Filipe Martins, de forma provisória, no 4.º lugar, relegando o Sporting para o 5.º posto.