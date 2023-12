O resumo do Portimonense-Famalicão: golos, casos e outros lances

Portimonense e Famalicão empataram este sábado no Algarve (1-1) em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic. Theo Fonseca fez o primeiro da partida, aos 31 minutos, colocando o Famalicão em vantagem no marcador. O Portimonense reduziu na segunda parte por intermédio de Hélio Varela. A equipa de Paulo Sérgio terminou o encontro reduzida a 10, após Carrillo ter sido expulso com um cartão vermelho direto. Veja os principais lances da partida.