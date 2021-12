O resumo do Portimonense-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O Portimonense não foi mordaz no arranque do encontro, mas regressou do balneário determinado a reagir ao golo que o FC Porto arrecadou nos descontos da etapa inicial, só que a exposição tática acabou por ser fatal aos algarvios pela forma como os portistas exploraram duas transições para sentenciar o resultado antes da reta final do jogo. Conforto que até permitiu a Sérgio Conceição gerir o desgaste acumulado nas principais unidades, tendo em vista o decisivo jogo da Liga dos Campeões a disputar na próxima terça-feira frente ao Atlético de Madrid.