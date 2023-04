O Portimonense somou, este domingo, a segunda vitória consecutiva na Liga Bwin ao bater o Gil Vicente, por 1-0. Maurício apontou o único golo da partida no início da 2.ª parte, aos 48 minutos, tento que permitiu aos algarvios - agora com 33 pontos - ultrapassarem os gilistas (que têm 31) no 13.º lugar da Liga Bwin.