Num encontro de aflitos, Portimonense e Marítimo não saíram do nulo esta tarde, naquele que foi o terceiro empate da ronda (em cinco já jogados) com empates a zeros. Com este ponto, os algarvios ascendem ao 13.º posto, com 20 pontos, mais 2 do que os insulares, que deixam a última posição para subir ao penúltimo posto.