Um golo de Raphael Guzzo, aos 90'+4, deu ao Vizela uma importante vitória em casa do Portimonense por 1-0, numa partida na qual os algarvios atuaram desde os 20' com menos um (em função da expulsão de Pedro Sá). Com este resultado, o Vizela chega aos 32 pontos e fica cada vez mais perto de garantir a permanência.