A carregar o vídeo ...

Veja aqui as melhores imagens desta quinta-feira (4.º dia) no Millennium Estoril Open, com destaque para a vitória de Felix Auger-Aliassime, primeiro cabeça-de-série e 10.º ATP, sobre o espanhol Carlos Taberner (92º), por 1-6, 6-2 e 6-2.