O Esgueira bateu esta sexta-feira o Quinta dos Lombos por 66-59, em jogo dos quartos de final da Taça Federação de basquetebol feminino. O resumo do encontro, com os melhores lances. A turma de Aveiro avança assim para as meias-finais da prova, onde discutirá com o Benfica o acesso à final. [Vídeo: FPB TV]