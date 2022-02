O Rayo Vallecano garantiu esta quarta-feira um lugar nas meias-finais da Taça do Rei pela segunda vez na sua história (depois da presença em 1981/82), ao bater o Maiorca, por 1-0, no primeiro jogo dos 'quartos' da prova. Veja o resumo da partida que ficou decidida com um golo de Óscar Trejo. [Vídeo: One Football]