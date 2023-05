O resumo do Real Madrid-Rayo Vallecano

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid regressou esta quarta-feira às vitórias ao bater o Rayo Vallecano, por 2-1, em jogo a contar para a ronda 36 do campeonato espanhol. Num jogo marcado por várias homenagens a Vinícius Jr., brasileiro que foi alvo de insultos racistas no embate com o Valencia, foram os golos de Benzema (31') e o também brasileiro Rodrygo (89') que deram os três pontos aos merengues, que seguem assim na luta pelo 2.º lugar da tabela. O ex-benfiquista Raúl de Tomás, lançado na segunda parte (69'), ainda assustou com um golo aos 84', mas a turma de Ancelotti conseguiu resgatar os três pontos, depois de dois jogos consecutivos sem vencer.