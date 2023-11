A carregar o vídeo ...

O Benfica foi esta quarta-feira eliminado da fase de grupos da Liga dos Campeões - a duas jornadas do final desta fase - ao perder, por 3-1, na visita ao reduto da Real Sociedad na 4.ª jornada do Grupo D. O resumo da partida, os golos e outros lances principais para ver (ou rever) neste resumo alargado do encontro. [Vídeo: DAZN/ELEVEN]