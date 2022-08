O resumo do Rio Ave-FC Porto: os golos da surpreendente derrota dos dragões

Vitória épica do Rio Ave frente a um FC Porto que só se pode queixar da falta de discernimento perante as imensas situações de golo que criou, mas não converteu. Desenrolar entusiasmante e repartido, mas com a dinâmica vila-condense a tirar proveito, surpreendentemente, de todos os momentos ofensivos que construiu na etapa inicial. Margem de conforto suficiente para os vila-condenses assumirem uma postura de gestão na etapa complementar perante a enérgica toada de assalto que os dragões assumiram, muito embora tenham voltado a pecar com a mesma falta de clarividência.