O resumo do Rio Ave-Moreirense: o golo, os casos e outros lances

O Rio Ave foi derrotado este domingo em casa pelo Moreirense (0-4) e soma seis jogos consecutivos sem vencer. A equipa visitante entrou forte na partida com Fabiano Silva a inaugurar o marcador aos 8 minutos e João Camacho (18’) a ampliar a vantagem dez minutos depois na sequência de um passe errado do guarda-redes dos vilacondenses. Na segunda parte, nova entrada a todo o gás com João Camacho a bisar na partida (50’). Na reta final do encontro, o Moreirense dilatou o marcador com Madson Monteiro (83’) a aproveitar mais um erro da defesa do Rio Ave. Momento delicado para o Rio Ave, que está no fundo da tabela.