O resumo do Rio Ave-Moreirense: os golos, os casos e outros lances

O Rio Ave recebeu e venceu o Moreirense ( 2-0 ) em duelo da 6.ª jornada da Liga NOS. Numa primeira parte marcada por dois penáltis revertidos (um para cada equipa) pelo árbitro após consultar as imagens do VAR, Lucas Piazón abriu o marcador aos 14 minutos. O extremo viria a bisar aos 83', na conversão de um penálti. Veja ou reveja neste vídeo os dois golos, os lances polémicos e outros momentos que marcaram o encontro em Vila do Conde. [Vídeo: VSports]