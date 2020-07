Rio Ave e Santa Clara empataram ( 2-2 ) este sábado num resultado que pode ter hipotecado as aspirações europeias dos vila-condenses e que deixa os açorianos a um ponto do melhor registo de sempre na 1.ª Liga. Veja os golos, os casos polémicos e outros lances de destaque no encontro que abriu a 33.ª jornada da Liga NOS. [Vídeo: VSports]