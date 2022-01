O resumo do Rio Ave-Tondela: o golo, os casos e outros lances

Está encontrado o segundo semifinalista da presente edição da Taça de Portugal. Após 120 minutos de jogo, o Tondela bateu o Rio Ave, por 1-0, no prolongamento, e assegurou, pela primeira vez, a presença nas meias-finais da prova rainha, num encontro em que Dadashov foi a principal figura... com apenas 42 segundos de jogo. O avançado azeri dos beirões entrou já no decorrer do prolongamento e no primeiro toque que teve na bola fez balançar as redes do Rio Ave.