O resumo do Rio Ave-Vizela: golos, casos e outros lances

Rio Ave e Vizela () empataram este sábado em Vila do Conde em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Betclic e estão há quatro jogos sem vencer no campeonato. Após uma primeira parte sem golos a equipa da casa inaugurou o marcador aos 55 minutos por intermédio de Samuel Essende e aos 72’ Boateng marcou o golo do empate. Dois minutos depois (74’), o Vizela ficou reduzido a dez após expulsão de Lacava por acumulação de amarelos. Veja todos os lances da partida.