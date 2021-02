Vindo de duas derrotas seguidas, o Santa Clara regressou aos triunfos na Liga NOS, fazendo valer da melhor forma o retorno do público às bancadas do Estádio de São Miguel. Diante de um Paços de Ferreira que podia saltar para o quarto posto em caso de vitória, os açorianos foram sempre melhores, dominaram a partida e ganharam com golos de Allano, Cryzan e Carlos Jr.