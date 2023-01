O Sp. Braga subiu provisoriamente ao segundo lugar da Liga Bwin, por troca com o FC Porto, ao golear nos Açores o Santa Clara por 4-0. Com um bis de Ricardo Horta - que marcou a abrir e a fechar as contas -, os minhotos chegam aos 34 pontos, menos 3 do que o Benfica e mais 2 do que o FC Porto, que ainda jogará nesta ronda.