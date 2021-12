'Chicotada' eficaz no Santa Clara. Poucos dias depois da saída de Nuno Campos, os açorianos voltaram aos triunfos na Liga bwin, ao derrotar em casa o V. Guimarães por 1-0. Valeu o golo de Rui Costa, ainda na primeira parte, que coloca a formação insular provisoriamente no 12.º posto, com 13 pontos. Já o V. Guimarães mantém os 22 pontos e pode perder terreno na corrida pelos lugares europeus.